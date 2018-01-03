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Станцию метро Muzeum в Праге частично перекрыли

Станцию метро Muzeum в Праге частично перекрыли

Vladislava M 342 0
На станции закрыли на ремонт платформу линии А по направлению на больницу Мотол. Транспортное предприятие рассказало, какие неудобства ожидают пассажиров.
Станцию метро Muzeum в Праге частично перекрыли

Со среды, 3-го января 2018 года, на станцию метро Muzeum в Праге ограничат доступ. До 20-го мая из-за ремонтных работ будет закрыта платформа линии А по направлению к станции Nemocnice Motol.

Поезда, следующие в сторону больницы Мотол, будут пропускать станцию Museum. Платформа для поездов в обратном направлении на Depo Hostivař с середины декабря открылась и будет продолжать работу.

«Чтобы добраться до станции Muzeum по направлению от Depo Hostivař, нужно будет доехать до станции Můstek, а затем пересесть на поезд в обратном направлении. Чтобы выехать со станции Muzeum по направлению к станции Nemocnice Motol, можно сесть на поезд, следующий на Depo Hostivař, и на станции Náměstí Míru пересесть на поезд в обратном направлении», – прокомментировал директор пражского транспортного предприятия Ладислав Урбанек.

Во время реконструкции будут ремонтировать водоотводную систему, облицовку, потолки и освещение на платформе.

После окончания работ последует третий этап, во время которого будут ремонтировать туннель. Эти работы будут проходить только ночью, поэтому они не должны принести неудобств пассажирам. Реконструкция станции должна быть полностью завершена 28-го сентября.

Также в Праге частично закрыли вход на эскалаторы к станции метро на Площади Республики.

Источник: Novinky.cz

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