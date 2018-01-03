Пенсионерка в Чехии накормила всю семью рождественской уткой с марихуаной

На Рождество в Чехии отравилась семья из 7 человек. Бабушка по ошибке приправила печеную утку марихуаной.

Семейный обед на Рождество в чешском городе Вратимов закончился серьезным отравлением целой семьи из 7 человек. Причиной стала печеная утка, которую бабушка семьи по ошибке приправила марихуаной.

«Мы завели дело по нелегальному изготовлению и другим манипуляциям с наркотическими и психотропными веществами и ядами», – подтвердила информацию пресс-секретарь полиции Габриэла Голчакова.

О каком точно наркотике шла речь, полицейские не сообщили. Согласно информации телеканала Polar, семья отравилась марихуаной, которую пенсионерка приняла за майоран. Также стало известно, что марихуану использовал в лечебных целях старший член семейства. Он единственный после дегустации утки не получил проблем со здоровьем и не отравился.

Остальные члены семьи жаловались на слабость, тошноту, рвоту, головную боль. Кроме того, у них были галлюцинации. В результате четверых взрослых и двоих детей в возрасте 3 и 6 лет на скорой помощи отвезли в остравские больницы.

Источник: idnes.cz