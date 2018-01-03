Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02n 5 °C
Пенсионерка в Чехии накормила всю семью рождественской уткой с марихуаной

Пенсионерка в Чехии накормила всю семью рождественской уткой с марихуаной

Vladislava M 1885 0
На Рождество в Чехии отравилась семья из 7 человек. Бабушка по ошибке приправила печеную утку марихуаной.
Пенсионерка в Чехии накормила всю семью рождественской уткой с марихуаной

Семейный обед на Рождество в чешском городе Вратимов закончился серьезным отравлением целой семьи из 7 человек. Причиной стала печеная утка, которую бабушка семьи по ошибке приправила марихуаной.

«Мы завели дело по нелегальному изготовлению и другим манипуляциям с наркотическими и психотропными веществами и ядами», – подтвердила информацию пресс-секретарь полиции Габриэла Голчакова.

О каком точно наркотике шла речь, полицейские не сообщили. Согласно информации телеканала Polar, семья отравилась марихуаной, которую пенсионерка приняла за майоран. Также стало известно, что марихуану использовал в лечебных целях старший член семейства. Он единственный после дегустации утки не получил проблем со здоровьем и не отравился.

Остальные члены семьи жаловались на слабость, тошноту, рвоту, головную боль. Кроме того, у них были галлюцинации. В результате четверых взрослых и двоих детей в возрасте 3 и 6 лет на скорой помощи отвезли в остравские больницы.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
здоровье марихуана Чехия
Читайте
по теме 
Куда ходят чешские звезды: Обзор одной из лучших бьюти-клиник в Праге
21.12.2017 14:49 Здоровье
Куда ходят чешские звезды: Обзор одной из лучших бьюти-клиник в Праге
670 0
Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености
28.11.2017 15:12 Общество
Внимание: В чешских магазинах продавали зараженные бактериями копчености
2538 0
Сохранить молодость: Эксперт рассказал, как выбрать коллаген в чешских магазинах
27.11.2017 09:56 Здоровье
Сохранить молодость: Эксперт рассказал, как выбрать коллаген в чешских магазинах
1278 0
Страховщики сравнили доступность медицины в Праге и регионах
15.11.2017 09:55 Общество
Страховщики сравнили доступность медицины в Праге и регионах
1099 0
Последние новости:
03
января
В Чехии подорожают почтовые услуги
03.01.2018 11:47 Экономика
В Чехии подорожают почтовые услуги
242 0
Станцию метро Muzeum в Праге частично перекрыли
03.01.2018 11:30 Общество
Станцию метро Muzeum в Праге частично перекрыли
342 0
Из Чехии в Москву можно будет долететь за 200 крон
03.01.2018 09:41 Экономика
Из Чехии в Москву можно будет долететь за 200 крон
2420 0
02
января
Чехия перешла на электронные рецепты
02.01.2018 15:06 Общество
Чехия перешла на электронные рецепты
719 0
2018 год в Чехии будет богатым на выходные
02.01.2018 13:57 Общество
2018 год в Чехии будет богатым на выходные
1946 0
На Площади Республики в Праге начали менять эскалаторы
02.01.2018 13:45 Общество
На Площади Республики в Праге начали менять эскалаторы
423 0
Видео: В Праге прошел новогодний фейерверк
02.01.2018 13:18 Общество
Видео: В Праге прошел новогодний фейерверк
1070 0
31
декабря
Русскоязычные жители Праги исполнили мечты ребят из детских домов
31.12.2017 12:03 Общество
Русскоязычные жители Праги исполнили мечты ребят из детских домов
1588 0
Главные новости Чехии в 2017 году
31.12.2017 10:17 Общество
Главные новости Чехии в 2017 году
1201 0
30
декабря
С 2018 года в Чехии вырастет минимальная зарплата
30.12.2017 10:41 Экономика
С 2018 года в Чехии вырастет минимальная зарплата
2290 0


Мобильная версия