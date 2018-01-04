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McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение

McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение

artyommm 408 0
Чизбургер и Биг-Мак подорожали, но у клиентов McDonald´s в Чехии появилась возможность купить некоторые продукты на 50% дешевле.
McDonald´s в Чехии объявил о скидках через приложение

Осенью прошлого года в чешских ресторанах McDonald´s подорожал чизбургер (с 25 до 29 крон). В этом году сеть планирует привлекать клиентов скидками. Но выгодные цены будут доступны только тем, кто установит на смартфон фирменное приложение.

Кроме чизбургера, подрожал и Биг-Мак. К концу года цена на него выросла с 75 до 79 крон. Пресс-атташе McDonald´s в Чехии Зузана Свободна напомнила, что это рекомендованная цена для ресторанов сети. 84 из 96 филиалов по всей республике работает по франшизе, и ее владельцы могут сами решать, по какой цене предлагать те или иные продукты. Повышение цен сеть объясняет подорожанием продуктов и оплаты труда. 

С начала года McDonald´s по традиции предлагать клиентам скидочные купоны, благодаря которым купить некоторые продукты можно дешевле на 50%. Например, тот же Биг-Мак можно купить за 39 крон. 

Как и раньше покупатели смогут воспользоваться двумя акциями с купонами за год – одной в январе, другой – осенью. В этом году первыми получить купоны смогут клиенты, которые скачают приложение Můj McDonald’s. Затем уже появятся традиционные бумажные купоны, доступные для всех.

Источник: aktualne.cz

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еда цены продукты скидки
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