Чех погиб под лавиной в Австрии

В Австрии, Швейцарии, Италии и Франции объявлен высокий уровень опасности из-за угрозы лавин. 4-го января на горнолыжном курорте Ишгль под снегом погиб житель Чехии.

На территории австрийского горнолыжного курорта Ишгль в четверг во второй половине дня обрушилась лавина. Под снежным потоком погиб 44-летний чех. По информации полиции, мужчина находился на закрытом съезде в тот момент, когда с противоположного холма начала сходить лавина. Об этом сообщило австрийское телевидение и радиостанция ORF.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени. На местности, пострадавшей от лавины, чех был вместе с двумя другими людьми. Им удалось спастись от снега.

Мужчину под снежной массой обнаружили уже мертвым. Достать погибшего из-под снега, по информации полиции, было очень тяжело и опасно из-за угрозы повторного обвала.

В последние дни в значительной части Альп объявили опасность лавин после обильных снегопадов. В Австрии, Швейцарии, Италии и Франции действует высокая вероятность угрозы. Из-за этого закрыли много дорог.

Вскоре после обвала в Ишгле лавина оборвалась и возле Зельдена на перекрытом шоссе. По предварительной информации, в этом случае не пострадали ни люди, ни транспорт.

В Западной Европе проходят сильные снегопады, ураганы и наводнения. Во Франции два человека погибло в буре, сопровождающейся порывистым ветром. Еще двое туристов погибли на севере Италии в лавине.

Источник: idnes.cz