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Чехия вошла в семерку мировых государств-разработчиков авиадвигателей

Чехия вошла в семерку мировых государств-разработчиков авиадвигателей

artyommm 97 0
Разработкой нового двигателя для самолетов в Чехии занимается компания GE Aviation.
Фото: Новый самолет Cessna Denali, Textron Aviation
Чехия вошла в семерку мировых государств-разработчиков авиадвигателей

Чехия вошла в семерку стран мира, где разрабатывают двигатели для самолетов. Недавно американская компания GE Aviation в Праге завершила наземные испытания турбовинтового мотора. Его выпуск в будущем также планируется в Чехии.

Благодаря GE Aviation ЧР входит в элитный клуб из семи стран мира, которые владеют собственной разработкой авиадвигателей. Инвестиции в эту сферу в размере почти 10 млрд крон являются одним из первых хай-тек проектов, которые набирают обороты в стране. Компания собирается сотрудничать с чешскими университетами и национальными поставщиками в области разработки и производства двигателей для самолетов.

Новый мотор от GE Aviation могут начать производить уже через 4 года. В год компания планирует выпускать от 400 до 600 двигателей, которые будут устанавливать на небольшие частные самолеты Cessna.

Кроме Чехии в семерку стран, где занимаются разработкой авиадвигателей, вошли также США, Россия, Великобритания, Германия, Украина и Франция.

Источник: ihned.cz

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Темы
самолёт Чехия Промышленность ЧР
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