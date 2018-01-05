Россиянин, сбивший колумбийку в Праге в новогоднюю ночь, освобожден под залог

В ночь на 1 января русскоговорящий мужчина в нетрезвом состоянии сбил в Праге колумбийку. 4-го января его освободили под залог. Обвиняемый хочет возместить ущерб семье погибшей.

40-летний русскоговорящий гражданин, который на Новый год в нетрезвом состоянии насмерть сбил молодую женщину в Праге, освобожден под залог. По словам пресс-секретаря Окружного суда Праги 2 Марцелы Преллеровой, он заплатил за освобождение 1 млн крон.

«Решение вступило в силу, поэтому обвиняемого отпустили из-под ареста в Панкрацкой тюрьме», – сообщила Преллерова.

По решению суда, за мужчиной будет вестись пробационный контроль инспекции. Также суд принял его письменное обещание не выезжать за пределы Чешской Республики.

«Мой клиент извинился и признался в совершенном преступлении. Он готов любыми способами возместить ущерб, нанесенный семье погибшей», – прокомментировал адвокат обвиняемого, который свяжется с консульством Колумбии, откуда приехала иностранка, а затем и с ее семьей, чтобы договориться об условиях возмещения ущерба.

Главной причиной, по которой обвиняемый хотел выйти из-под ареста, назвали его стремление продолжить работать и обеспечить финансовую компенсацию семье погибшей. С пятницы он будет продолжать работу в сфере предпринимательства в IT. В Чехии он живет несколько месяцев с ребенком и супругой и владеет собственной фирмой.

«В моей жизни и жизни моей семьи произошла большая трагедия. Через журналистов я бы хотел извиниться перед пострадавшей семьей», – сказал мужчина.

Инцидент произошел в 3 часа ночи, с 31 декабря на 1 января. В нетрезвом состоянии мужчина управлял автомобилем. На улице Спаленой он сбил 27-летнюю женщину из Колумбии, которая погибла на месте от полученных травм.

По информации зарубежных СМИ, это была преподаватель архитектуры, которая праздновала Новый год в Праге вместе с друзьями.

Полиция обвинила мужчину в убийстве по неосторожности и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Источник: idnes.cz