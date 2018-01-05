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Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов

Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов

artyommm 243 0
Образец для исследования взяли в одном из магазинов в Остраве.
Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов

В яблоках из Польши сорта Чемпион обнаружено слишком высокое содержание пестицидов, которое в 7 раз превышает предусмотренную законом норму. Государственная сельскохозяйственная и продовольственная инспекция взяла образцы в остравском магазине Makrо, в отношении которого заведено административное дело о наложении штрафа.

Поставщиком яблок с высоким содержанием пестицидов оказалась чешская компания из Трутнова Olymp Fruit. 

Пестициды – это химические препараты, которые используются для уничтожения вредителей. Их применение наносит вред не только насекомым, но и человеку. Польский производитель в указанном случае использовал органическое вещество хлорпирифос в дозировке 0,075 миллиграмма на килограмм, при этом допустимой является норма 0,01 миллиграмма. 

С 2016 года в Евросоюзе ограничили использование пестицида хлорпирифос. Например, в Чехии сейчас нет ни одного препарата для обработки яблок, который бы его содержал.

В прошлом инспекция также обнаруживала слишком высокое содержание пестицидов в польских яблоках, которые продавались на территории Чехии.

Источник: idnes.cz

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Темы
продукты Санитарная инспекция Чехия Польша
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