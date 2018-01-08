Астрономические часы в Праге сегодня остановят

Пражский Орлой на Староместской площади остановят 8 января 2018 года. Знаменитые часы ожидает длительная реставрация.

Одна из самых популярных пражских достопримечательностей, астрономические часы на Староместской площади, в понедельник, 8-го января 2018 года, прекратят свою работу. Часы остановят для проведения ремонта, который будет длиться 5-6 месяцев. В реставрацию достопримечательности вложат 7,4 млн крон без НДС. Еще 2 млн пойдет на изготовление новых деталей.

Демонтаж часов начнется после того, как все механизмы изделия остановят, обозначат и перепишут. В ходе ремонта Орлой дополнят старинными фрагментами, которые находились в пражском музее. Новые детали, добавленные в состав часов после пожара 1945 года, собираются устранить, чтобы вернуть исконный механизм 60-х годов 19 века.

В последние годы достопримечательность несколько раз ремонтировали. Например, в 2011 году часы останавливали, чтобы устранить дефекты в механизмах.

Пражский Орлой был изготовлен в начале 15 века. Вокруг часов ходит множество легенд и загадок. К примеру, до сих пор точно не известно, когда на них появились фигуры апостолов, которые каждый час показываются в двух окошках под крышей.

Источник: Novinky.cz