В пражском парке взорвался баллон с газом, трое пострадали

В деревянном киоске в парке Пругонице взорвался баллон с пропан-бутаном.

В пражском парке Пругонице взорвался баллон с пропан-бутаном, который находился в деревянном киоске. В результате взрыва пострадали три человека. Инцидент произошел в воскресенье, 7 января, вечером. На место прибыли пожарные и отряд добровольцев.

Газовый баллон входил в систему отопления деревянного киоска, в котором продавались талоны для заезда на парковку. Причиной взрыва стала техническая неисправность на вентиле баллона.

Среди пострадавших есть женщина, которую отвезли в больницу в Виноградах с ожогами второй степени тяжести на 3% тела. Другую потерпевшую с подобными ожогами доставили в хирургическое отделение в Крчи. Еще один пострадавший отказался от осмотра.

Ущерб от взрыва баллона оценили на 3 000 крон.

Источник: idnes.cz