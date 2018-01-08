Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
В пражском парке взорвался баллон с газом, трое пострадали

В пражском парке взорвался баллон с газом, трое пострадали

artyommm 343 0
В деревянном киоске в парке Пругонице взорвался баллон с пропан-бутаном.
В пражском парке взорвался баллон с газом, трое пострадали

В пражском парке Пругонице взорвался баллон с пропан-бутаном, который находился в деревянном киоске. В результате взрыва пострадали три человека. Инцидент произошел в воскресенье, 7 января, вечером. На место прибыли пожарные и отряд добровольцев.

Газовый баллон входил в систему отопления деревянного киоска, в котором продавались талоны для заезда на парковку. Причиной взрыва стала техническая неисправность на вентиле баллона. 

Среди пострадавших есть женщина, которую отвезли в больницу в Виноградах с ожогами второй степени тяжести на 3% тела. Другую потерпевшую с подобными ожогами доставили в хирургическое отделение в Крчи. Еще один пострадавший отказался от осмотра.

Ущерб от взрыва баллона оценили на 3 000 крон.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
взрыв парки Прага пожарники
Читайте
по теме 
В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал
12.10.2017 09:55 Общество
В ресторане в Чехии произошел взрыв, никто не пострадал
1327 0
В интернете появилось видео взрыва в Брно
29.09.2017 14:16 Общество
В интернете появилось видео взрыва в Брно
2166 0
В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб
19.09.2017 13:04 Общество
В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб
2774 0
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере
23.05.2017 08:47 Общество
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере
1057 0
Последние новости:
08
января
В Чехии ждут открытия магазина Victoria’s Secret, в прошлом году пришло 33 новых бренда
08.01.2018 17:04 Экономика
В Чехии ждут открытия магазина Victoria’s Secret, в прошлом году пришло 33 новых бренда
250 0
В бывшей гостинице чешского курорта обрушился потолок
08.01.2018 16:46 Общество
В бывшей гостинице чешского курорта обрушился потолок
228 0
Чехию ожидает еще одна теплая неделя
08.01.2018 13:34 Общество
Чехию ожидает еще одна теплая неделя
433 0
Эксперты: В этом году чешская крона укрепится до 24,95 кроны за евро
08.01.2018 13:30 Экономика
Эксперты: В этом году чешская крона укрепится до 24,95 кроны за евро
261 0
Астрономические часы в Праге сегодня остановят
08.01.2018 13:12 Общество
Астрономические часы в Праге сегодня остановят
353 0
05
января
Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов
05.01.2018 15:10 Общество
Чешская инспекция предупреждает: В яблоках из Польши слишком много пестицидов
1202 0
В центре Праги проведут митинг в поддержку Навального
05.01.2018 12:19 Политика
В центре Праги проведут митинг в поддержку Навального
1793 0
Банки в Чехии обяжут раскрывать информацию о владельцах компаний
05.01.2018 12:18 Экономика
Банки в Чехии обяжут раскрывать информацию о владельцах компаний
1113 0
Россиянин, сбивший колумбийку в Праге в новогоднюю ночь, освобожден под залог
05.01.2018 10:43 Общество
Россиянин, сбивший колумбийку в Праге в новогоднюю ночь, освобожден под залог
1982 0
04
января
Сколько зарабатывают врачи в Чехии
04.01.2018 17:18 Экономика
Сколько зарабатывают врачи в Чехии
2944 0


Мобильная версия