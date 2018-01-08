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Чехию ожидает еще одна теплая неделя

Чехию ожидает еще одна теплая неделя

Vladislava M 482 0
По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни погода в Чехии будет теплее нормы. К выходным начнется постепенное похолодание.
Чехию ожидает еще одна теплая неделя

На этой неделе в Чехии снова будет теплее нормы – около 8 градусов Цельсия. Такая погода продержится и на следующей неделе, хотя со среды начнется постепенное похолодание.

«В субботу, 6-го января, средняя температура воздуха днем в Чехии составила 7,8 градуса тепла, что соответствует 29-му марта. В этот день в Чехии было на 8 градусов теплее нормы», – рассказала Дагмар Гонсова из Meteopress.

В понедельник в Чехии будет облачно, возможен туман и слабый дождь. Максимальная температура воздуха составит 3-7 градусов.

Во вторник утром снова будет тепло: не ниже 2-6 градусов. Днем воздух прогреется до 8-12 градусов, однако из-за ветра по реальным ощущениям будет казаться холоднее. В горах ожидаются ураганы с порывами до 118 км/ч. В ночь на среду ветер ослабится.

В среду в Чехии начнется постепенное похолодание. Прогнозируют облачную, пасмурную погоду и небольшой дождь. Утром температура воздуха упадет до 2-6 градусов тепла, днем обещают +3-7 градусов Цельсия.

В четверг прогнозируют аналогичную погоду с высокой облачностью, в горах возможен мокрый снег.

В пятницу утром температура воздуха составит 0-4 градусов, а днем потеплеет до +2-6 градусов.

В следующие выходные в Чехии похолодает. Ночью и ранним утром возможен мороз до -6 градусов.

Источник: Novinky.cz

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