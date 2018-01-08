В бывшей гостинице чешского курорта обрушился потолок

На месте происшествия работают спасатели. В здании в момент обрушения могли оказаться люди.

Фото: Спасательная служба Карловарского края

Часть здания бывшей гостиницы «Кавказ» в чешском курортном городе Марианске-Лазне неожиданно обрушилась. Инцидент произошел в воскресенье, 7 января. Возможно, на месте происшествия могли находиться люди. На объекте работают спасатели со специально обученными собаками. Чтобы приступить к устранению обломков, необходимо убедиться, что под ними никого нет.

Спасательная служба утверждает, что слышала на месте происшествия голоса. Бывший гостиничный комплекс обнесли оградительной лентой. Спасатели просят отозваться людей из Марианске-Лазне, которые могут подозревать, что их родные или знакомые в этот момент находились в здании гостиницы. Пока никого под обломками так и не нашли.

Несколько лет назад отель хотели реконструировать за 700-800 млн крон. Но строительные работы остановили, потому что инвестору из Великобритании эта сумма показалась слишком высокой. Несмотря на обрушившуюся часть здания, оно все равно еще может быть восстановлено. Пока речь о сносе объекта не идет.

Источник: aktualne.cz