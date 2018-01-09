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Две чешские компьютерные игры номинированы на «игрового Оскара»

Две чешские компьютерные игры номинированы на «игрового Оскара»

artyommm 365 0
Виртуальные игры Attentat 1942 и Chuchel прошли в финал премии IGF.
Две чешские компьютерные игры номинированы на «игрового Оскара»

Две чешские компьютерные игры были номинированы на премию Independent Games Festival, которую сравнивают с «Оскаром» в области независимой разработки виртуальных игр. 

Много шансов на победу у проекта Attentat 1942, который изначально был разработан специалистами Философского факультета Карлова университета для более эффективного и увлекательного изучения истории. Действие происходит во времена нацистского протектората. Игрок проходит события, которые ведут к успешной военной операции против Рейнхарда Гейдриха. 

Вторая игра, номинированная на престижную премию, называется Chuchel, и она отличается визуальным оформлением высокого уровня. 

Премия Independent Games Festival считается самой главной, которую только может получить любая компьютерная игра независимого производства. Как признается главный дизайнер Вит Шислер, на данный момент игру Chuchel купило только несколько тысяч человек, но благодаря номинации на IGF на нее могут обратить внимание мировые СМИ. 

История создания игр

Attentat 1942 появился на базе образовательной игры «Чехословакия 38-89», которую скачало 20% преподавателей истории в республике. Благодаря ей игрок может изучить несколько этапов чешской истории с периода оккупации до бархатной революции. В игре также затронута тема начали власти коммунистов в стране, а также противоречивое выселение немцев из Судетской области после войны. 

Для мирового релиза проект изменили, чтобы он был больше похож на классическую игру. В новой версии появилось больше мини-игр, было изменен также и способ повествования.


В отличие от специалистов Философского факультета Карлова университета, у чешской команды Amanita Design больше опыта в номинациях на IGF. Ее игры были номинированы на престижную премию уже пять раз. Игра Botanicula в 2012 году получила награду в номинации «Лучшая музыка».

В этом году в список номинантом попала до сих пор не изданная игра Chuchel. Как и в других играх от этой студии, дизайн напоминает книжку-гармошку. Большое внимание разработчики также уделили звуковым эффектам и музыке. Игры Amanita Design вовлекают в приключение, которое захватывает самую широкую аудиторию.


У других чешских игр также были шансы на номинацию. Хит продаж Factorio от чешской студии Wube Software в финал не прошел, хотя его дизайн был оценен очень высоко. 

Премии IGF будут вручать 21 марта на крупнейшей конференции для разработчиков игр Game Developers Conference в Сан-Франциско (США). Она состоится уже в 20-й раз. Жюри выбирало номинантов из 600 претендентов со всего мира. В результате в финал прошли только 35 проектов. Некоторые из них фигурируют сразу в нескольких номинациях.

Источник: ihned.cz

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Темы
игры технологии Игры для ПК и консолей Чехия премия
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