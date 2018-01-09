Врачи рассказали о состоянии здоровья Земана

На официальной пресс-конференции консилиум врачей сообщил, позволяет ли здоровье Милошу Земану баллотироваться в президенты, и есть ли у него признаки онкологических заболеваний.

Уже в пятницу, 12-го января, в Чехии откроются избирательные участки. Граждане страны начнут выбирать нового президента. Если ни один кандидат не наберет хотя бы 50% голосов, 26-27 января 2018 года пройдет второй тур выборов. За президентский пост борются 9 кандидатов. По предварительным исследованиям, наивысшие шансы на победу – у действующего президента Милоша Земана.

При ряде публичных выступлений в прошлом году Милош Земан создавал впечатление нездорового человека. Он выглядел уставшим и значительно похудел. При выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок в марте 2017 года он сообщил, что прошел обследование, подтвердившее его диагноз – сахарный диабет и полиневропатия, которая стала неврологическим осложнением первого заболевания. В сентябре Земан прошел профилактический осмотр на компьютерном томографе, который не выявил никаких новых проблем.

По информации руководителя консилиума врачей Мартина Голцата, президент находится в хорошей физической и психической форме и чувствует себя отлично. Об этом вместе с коллегами он сообщил на пресс-конференции 9-го января в Праге.

По словам врачей, в течение последнего года у Земана было несколько осложнений в связи с диабетом, но состояние здоровья удалось улучшить благодаря современным лекарствам, и сахар в его крови стабилизировался до нормы. Также президент прошел комплексное обследование под управлением профессором онкологии Любош Петружелка – в связи со спекуляциями на эту тему. Исследования показали, что никаких признаков онкологических заболеваний у Земана нет.

Врачи заключили, что Милош Земан и дальше способен выполнять свои функции, а также подчеркнули, что мало кто выдержит такую физическую и психическую нагрузку, как чешский президент за прошлый год. На вопросы журналистов медики отвечать отказались по этическим соображениям.

Источник: ČTK, Aktualne.cz