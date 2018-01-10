В Пакистане задержали чешку с девятью килограммами героина

За контрабанду наркотиков 21-летней девушке грозит несколько лет тюрьмы строгого режима. Наказание за подобные преступления в Пакистане может доходить до смертной казни.

В международном аэропорту им. Аллама Икбала в городе Лахор в среду задержали 21-летнюю чешку, которая пыталась вывезти из Пакистана в Абу-Даби 9 кг героина. Об этом сообщило на официальном сайте пакистанское телевидение Geo.

По информации пакистанского сайта Daily Pakistan, речь шла о некой Терезе Г. В Пакистане она пребывала по туристической визе, которую ей выдали 15-го ноября прошлого года.

Таможенники отказались сразу передать девушку отделу по борьбе с наркотиками и решили допросить ее самостоятельно. Задержали контрабандистку в тот момент, когда ей не удалось пройти между двумя пунктами контроля в аэропорту. На основании ответов девушки в Пакистане начали проводить спецоперацию.

Чешское Министерство иностранных дел пока не подтвердило информацию о задержании чешки. Пресс-секретарь министерства Ирена Валентова сообщила, что инцидент проверяют.

За контрабанду и хранение наркотиков в Пакистане может грозить смертная казнь. Однако это наказание обычно не применяют к иностранцам. Задержанных иностранных граждан, которые пытаются перевезти наркотики, как правило, наказывают несколькими годами тюрьмы в очень строгих условиях.

Граничащий с Пакистаном Афганистан является крупнейшим мировым производителем опиума – вещества для производства героина. Большое количество афганских опиатов по пути на рынки в Европе и Азии проходит через Пакистан.

Источник: Novinky.cz, Idnes.cz