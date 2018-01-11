Начался демонтаж под новый жилой квартал в Праге

На товарный вокзал на пражском Смихове приехали экскаваторы.

На Смиховском вокзале в Праге сейчас орудуют экскаваторы. Неиспользуемые объекты вокзала, где проходила отгрузка товаров, сравняют с землей. Благодаря этому в чешской столице освободится место для нового жилого квартала.

Сносу подлежат пять объектов. Все они одноэтажные, построены из кирпича и ДСП, поэтому демонтаж проходит быстро. Здание самого вокзала решили сохранить. Девелопер договорился с Управлением железных и транспортных дорог о том, что пригородную железнодорожную трассу интегрируют с главным перроном пассажирского ж/д вокзала. В здании товарного вокзала пути демонтируют. В планах также перенос автовокзала Na Knížecí ближе к ж/д станции.

В новом жилом квартале Праги на первом этапе должно появиться 400 квартир и почти 10 тысяч квадратных метров офисных площадей. Начать строительные работы планирует к концу этого года.

В целом проект Smíchov City предполагает, что будет построено более 3 500 квартир и 140 тысяч квадратных метров офисных площадей, где смогут работать рестораны, магазины, кафе, развлекательные заведения и др. Девелопер собирается включить в проект школу и, возможно, поликлинику.

Источник: novinky.cz