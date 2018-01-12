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В Чехии ужесточат систему штрафных баллов для водителей

В Чехии ужесточат систему штрафных баллов для водителей

artyommm 694 0
Новая система может начать действовать уже в 2019 году. За повторное превышение скорости водителей будут лишать удостоверения.
В Чехии ужесточат систему штрафных баллов для водителей

Систему штрафных баллов для недисциплинированных водителей, которую в Чехии ввели с июля 2016 года, сейчас хотят изменить. Министр транспорта Дан Тек настроен решительно. В его планах упростить систему и ужесточить наказания.

Министр рассчитывает отправить законопроект от лица депутатов, чтобы его быстрее рассмотрели в Парламенте. Тек рассказал, что обсуждал текущую ситуацию с начальником службы транспортной полиции ЧР Томашем Лерхом, и они оба пришли в общему выводу: систему нужно упрощать, а наказания за серьезные нарушения – ужесточать.

Если сейчас система предполагает 7-бальнную градацию по степени тяжести нарушения, то в будущем она может разделиться на 3 категории с 6, 4 и 2 баллами. Например, за проезд на красный сигнал светофора или превышение ограничения скорости на 50 км/ч водителю будет грозить 6 вместо 5 прежних баллов. Если нарушитель провинится повторно, то его будут лишать водительского удостоверения на 12 месяцев. Таким образом, будет введен принцип «двух раз достаточно».

Министерство транспорта также планирует установить точные значения штрафов. Так, 5 000 крон нарушитель будет платить за превышение скорости в населенном пункте на 40 км/ч или на 50 км/ч – вне населенного пункта, а также за проезд перекрестка на красный сигнал светофора.

Новшеством также станет и то, что в два раза будут увеличены ставки штрафов при ДТП, наступившем по вине нарушителя. Определен и «потолок» штрафа – 100 тысяч крон. Если водитель спровоцирует ДТП с серьезными последствиями для здоровья людей, то его может ожидать заключение в тюрьму на срок до трех лет. 

Новая система штрафных баллов в Чехии может вступить в силу в течение 2019 года. Штрафы должны ужесточиться уже в этом году. В текущем году также должны измениться правила дорожного движения в нескольких странах Европы. 

В Словакии, например, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителю будет грозить тюремный срок 1 год или лишение водительского удостоверения на 10 лет. Рассматривается также возможность ареста или конфискации транспортного средства.

В Польше Министерство юстиции предложило рассматривать скрутку тахометра у подержанных автомобилей как уголовное преступление. Если польский Сейм одобрит это предложение, Чехия останется единственной страной в Центральной Европе, где данное нарушение не является основанием для уголовного преследования.

Многие европейские страны сейчас вводят так называемые экологические нормы для въезда автомобилей в центры городов. Перед поездкой за рубеж чешским водителям рекомендуют ознакомиться с условиями и правилами использования транспортных средств в том государстве, куда они направляются.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия водительские права законопроект
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