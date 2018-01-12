В следующем году в Праге начнут строить новую ветку метро

Строительные работы по прокладыванию новой линии пражского метро начнутся не позднее 31 августа 2019 года. Новая ветка свяжет центр и южную часть города.

Ветка пражского метро объединит центр города с южной частью столицы. Начать строительство планируют с отрезка от Панкраце до Писнице. На следующем этапе оставшиеся две станции Náměstí Bratří Synků и Náměstí Míru.

Геологические исследования перед началом строительных работ на первом участке новой ветки метро выйдут на 1,062 млрд крон, из них 100 млн крон – резервная сумма. Работы начнутся сразу в четырех местах.

Стройплощадки будут переданы метростроителям 1 июня текущего года, а работы должны будут начаться на позднее 31 августа 2019 года. Об этом говорится в документе, разработанном для города компанией Metroprojekt. Сначала будет проложен участок Pankrác - Olbrachtova, затем его продлят до станции Písnice.

Источник: aktualne.cz