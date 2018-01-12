Иностранцы отмечали получение работы в Чехии: Один вывалился из окна

В Брно трагически закончилась вечеринка иностранцев, которые праздновали удачные рабочие переговоры. После мелкой размолвки один из них вылез через окно и свалился с карниза.

Группа состояла из 15 иностранцев. После собеседования они остановились в отеле на брненской улице Штефаниковой. Там они выпили несколько бутылок водки. Мелкий спор о деньгах испортил настроение участников вечеринки. Вскоре он перерос в серьезный конфликт.

«33-летний мужчина под влиянием алкоголя вел себя весьма несдержанно и, наконец, напал на своего 56-летнего соотечественника. Тот получил несколько переломов лицевой части и немного нелогично вылез через окно на карниз», – описал инцидент пресс-секретарь полиции Павел Шваб.

Мужчина, застрявший на карнизе, просил о помощи, но не удержался до приезда полиции и при падении сломал обе ноги. Агрессор, который перед этим на него нападал, теперь обвиняется в хулиганстве и причинении вреда здоровью.

Источник: idnes.cz