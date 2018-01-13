Автобус в Праге столкнулся с автомобилем: Три человека погибло

12-го января, в пятницу, в районе Прага-запад произошло серьезное ДТП. На месте погибло три человека, многие получили тяжелые травмы.

На окраине Праги произошла серьезная авария с участием пригородного автобуса №316 и легкового автомобиля. При аварии погибло 3 человека, многие получили тяжелые травмы.

ДТП случилось в 4 часа дня, 12-го января, на дороге II/240 у населенного пункта Горомнержице в районе Прага-запад.

«К сожалению, мы не смогли помочь троим людям», – написали в социальной сети Twitter врачи скорой помощи.

По словам пресс-секретаря полиции Моники Шиндловой, в аварии погибли женщина, управлявшая Шкодой Суперб, которая столкнулась с автобусом, водитель автобуса и пассажир среднего возраста.

После столкновения автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Что точно стало причиной аварии, остается предметом полицейского следствия.

Источник: idnes.cz, denik.cz