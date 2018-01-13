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Автобус в Праге столкнулся с автомобилем: Три человека погибло

Автобус в Праге столкнулся с автомобилем: Три человека погибло

Vladislava M 53 0
12-го января, в пятницу, в районе Прага-запад произошло серьезное ДТП. На месте погибло три человека, многие получили тяжелые травмы.
Автобус в Праге столкнулся с автомобилем: Три человека погибло

На окраине Праги произошла серьезная авария с участием пригородного автобуса №316 и легкового автомобиля. При аварии погибло 3 человека, многие получили тяжелые травмы.

ДТП случилось в 4 часа дня, 12-го января, на дороге II/240 у населенного пункта Горомнержице в районе Прага-запад.

«К сожалению, мы не смогли помочь троим людям», – написали в социальной сети Twitter врачи скорой помощи.

По словам пресс-секретаря полиции Моники Шиндловой, в аварии погибли женщина, управлявшая Шкодой Суперб, которая столкнулась с автобусом, водитель автобуса и пассажир среднего возраста.

После столкновения автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Что точно стало причиной аварии, остается предметом полицейского следствия.

 

Источник: idnes.cz, denik.cz

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дтп авария Чехия Прага автобусы
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