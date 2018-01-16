Видео: В пражском торговом центре горел ресторан

Возгорание произошло в минувший понедельник, 15 января, вечером.

На первом этаже пражского торгового центра Ржепы (Řepy) в минувший понедельник, 15 января, загорелась кухня ресторана. На место прибыло шесть пожарных отрядов. Никто не пострадал. Ущерб оценили на сумму более 800 тысяч крон.

Возгорание произошло около 22:15. Огонь распространился по всей кухне ресторана, но его удалось быстро взять под контроль. Обошлось без пострадавших. В момент возгорания в ресторане было мало людей. Пожарные и полиция сейчас расследуют обстоятельства случившегося.

Пражские пожарные отправили на место возгорания специальное оборудование COBRA, которое позволяет гасить огонь напором воды.

Источник: lidovky.cz