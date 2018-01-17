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Метеорологи предупреждают: В Чехии ожидается снегопад и сильный ветер

Метеорологи предупреждают: В Чехии ожидается снегопад и сильный ветер

artyommm 509 0
Скорость ветра в горах на севере страны может достигать 125 км/ч, что соответствует урагану.
Метеорологи предупреждают: В Чехии ожидается снегопад и сильный ветер

Чешский гидрометцентр в среду, 17 января, выпустил предупреждение о сильном ветре, обильных снежных осадках и гололедице. В горах может выпасть до 30 см снежного покрова. Ветер в горах на севере республики может достигать скорости урагана.

Предупреждение действует с вечера среды, 17 января, и в ночь на четверг, 18 января. В четверг после обеда ветер усилится, на юге его скорость может достигать 90 км/ч, в горах – до 110 км/ч. На севере страны в горной местности ветер может ускориться и до 125 км/ч, а это уже скорость урагана.

Предупреждение о сильном ветре действует с полудня четверга, 18 января, и до утра пятницы, 19 января. В северных областях республики будет дуть очень сильный ветер, на остальной территории – просто сильный ветер. 

Предупреждение о гололедице действует с 16:00 среды, 17 января до 9:00 четверга, 18 января. Снегопад ожидается на всей территории республики. Снежные заносы могут образовываться в северных областях страны.

Источник: novinky.cz

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