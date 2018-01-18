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«Русских из-за Крыма не заселяем»: чешский отель получил штраф за объявление

«Русских из-за Крыма не заселяем»: чешский отель получил штраф за объявление

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Суд уменьшил штраф для владельца гостиницы в Остраве, не пожелавшего принимать у себя граждан России из-за аннексии Крыма.
«Русских из-за Крыма не заселяем»: чешский отель получил штраф за объявление

Краевой суд в Остраве вынес решение по делу об объявлении чешского отеля о том, что он не принимает постояльцев российского происхождения из-за аннексии Крыма. Хоть побуждения владельца гостиницы и были благородные, как считает суд, способ их реализации оказался неудачным и, возможно, дискриминационным.

Напомним, владелец гостиницы в Остраве Томаш Крчмарж в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, поместил объявление, что в его отеле Brioni на известной Стодолни улице бойкотируют русских гостей.

Изначально Чешская торговая инспекция наложила на отельера штраф за дискриминацию части постояльцев в размере 50 тысяч крон. Суд эту сумму уменьшил до 5 тысяч. Первоначальную величину штрафа судья посчитал слишком большой. 

Интересно, что в ноябре 2016 года суд полностью отменил штраф, так как в законе против дискриминации нет такого понятия, как дискриминация на основании гражданства. Но после кассационной жалобы Чешской торговой инспекции Верховный административный суд охарактеризовал вердикт как неправильный и вернул дело на рассмотрение суда низшей инстанции. 

Сам отельер говорит, что не согласен со штрафом за свое объявление в любом случае, даже если бы ему сказали заплатить за это одну крону. 

Опрос читателей чешского портала idnes.cz показал: 647 человек одобряют действия владельца гостиницы, не пожелавшего принимать у себя в отеле русских; 287 человек, наоборот, считают его инициативу неправильной.

Источник: idnes.cz

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Темы
суды Россия гостиницы Острава
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