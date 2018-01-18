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Из Праги в Париж пустят новый бюджетный авиарейс

Из Праги в Париж пустят новый бюджетный авиарейс

artyommm 344 0
Продажа билетов начнется уже в следующем месяцев. Первые рейсы Прага-Париж от перевозчика Ryanair запланированы на октябрь.
Из Праги в Париж пустят новый бюджетный авиарейс

В октябре бюджетные авиалинии Ryanair начнут летать между Прагой и Парижем два раза в неделю. Столица Франции уже много лет остается самым популярным туристическим направлением в мире.

Самолеты из Праги будут прибывать в аэропорт Бове (около 70 км от Парижа). Перевозить пассажиров будет самолет Boeing 737. 

Как только новый рейс будет включен в регулярное расписание полетов, из пражского аэропорта Вацлава Гавела можно будет летать в любой из трех международных аэропортов Парижа: Шарль-де-Голль, Париж-Орли и Бове. В аэропорт Бове самолеты из чешской столицы в последний раз летали в 2010 году. 

В прошлом году в Париж из Праги слетало 846 977 человек, и это больше на 6,6%, чем в 2016 году. Благодаря новым рейсам ожидается приток еще 34 000 пассажиров в обоих направлениях. 

Продажа билетов начнется на сайте перевозчика www.ryanair.com уже со следующего месяца. 

Источник: aktualne.cz

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Темы
Прага Франция самолёт
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