Из Праги в Париж пустят новый бюджетный авиарейс

Продажа билетов начнется уже в следующем месяцев. Первые рейсы Прага-Париж от перевозчика Ryanair запланированы на октябрь.

В октябре бюджетные авиалинии Ryanair начнут летать между Прагой и Парижем два раза в неделю. Столица Франции уже много лет остается самым популярным туристическим направлением в мире.

Самолеты из Праги будут прибывать в аэропорт Бове (около 70 км от Парижа). Перевозить пассажиров будет самолет Boeing 737.

Как только новый рейс будет включен в регулярное расписание полетов, из пражского аэропорта Вацлава Гавела можно будет летать в любой из трех международных аэропортов Парижа: Шарль-де-Голль, Париж-Орли и Бове. В аэропорт Бове самолеты из чешской столицы в последний раз летали в 2010 году.

В прошлом году в Париж из Праги слетало 846 977 человек, и это больше на 6,6%, чем в 2016 году. Благодаря новым рейсам ожидается приток еще 34 000 пассажиров в обоих направлениях.

Продажа билетов начнется на сайте перевозчика www.ryanair.com уже со следующего месяца.

Источник: aktualne.cz