«Известия»: Русский хакер, которого преследуют в США, погибает в чешской тюрьме

Министерство юстиции Чехии опровергает информацию, которая была опубликована в газете «Известия», о состоянии хакера Никулина.

Фото: http://vscr.cz/vazebni-veznice-praha-pankrac/

Газета «Известия» написала, что российский хакер Евгений Никулин, который сейчас находится в заключении в чешской тюрьме Панкраце, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В тюрьме в Чехии Никулин ожидает решения, будут ли его выдавать США или России для проведения судебного процесса на территории этих государств.

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Российская газета пишет, что состояние здоровья хакера сильно ухудшилось, но чешское министерство юстиции эту информацию опровергает. Пресс-атташе комитета безопасности ЧР Петра Кучерова заявила, что физическое состояние Евгения Никулина с момента его заключения в чешскую тюрьму никак не изменилось. Тюремная служба оказывает ему всю необходимую помощь, как и остальным заключенным; условия для всех одинаковые.

Пресс-атташе министерства юстиции Тереза Шейбалова уверяет, что информация в газете «Известия» не является правдивой.

Адвокат Никулина Владимир Макеев утверждает, что его подопечного держат фактически в полной изоляции, и он страдает от серьезных болезней, ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь. В его отношении применяется карательная психиатрия, из него пытаются получить лживые признания о том, что он вмешивался в предвыборную кампанию в США. Все это, по словам адвоката, оказывает определенное воздействие на общее состояние человека, который пытается доказать свою невиновность.

30-летнего Евгения Никулина арестовали в октябре 2016 года в Праге. Чешская полиция задержала его на основании американского ордера на арест. США обвиняет хакера в повторяющихся атаках. Выдать Никулина также требует и Россия. В США россиянина обвиняют в атаках на LinkedIn, Formspring и Dropbox с 2012 по 2013 гг.

В России Никулина преследуют за кражу на сумму, эквивалентную нескольким десяткам тысяч крон, в 2009 году.

Окончательное слово о выдаче Никулина остается за министром юстиции ЧР Робертом Пеликаном, который получил дело на рассмотрение перед Рождеством. В ближайшие три месяца он должен принять решение или передать документы в Верховный суд.

Источник: idnes.cz