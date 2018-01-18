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«Известия»: Русский хакер, которого преследуют в США, погибает в чешской тюрьме

«Известия»: Русский хакер, которого преследуют в США, погибает в чешской тюрьме

artyommm 354 0
Министерство юстиции Чехии опровергает информацию, которая была опубликована в газете «Известия», о состоянии хакера Никулина.
Фото: http://vscr.cz/vazebni-veznice-praha-pankrac/
«Известия»: Русский хакер, которого преследуют в США, погибает в чешской тюрьме

Газета «Известия» написала, что российский хакер Евгений Никулин, который сейчас находится в заключении в чешской тюрьме Панкраце, испытывает серьезные проблемы со здоровьем. В тюрьме в Чехии Никулин ожидает решения, будут ли его выдавать США или России для проведения судебного процесса на территории этих государств. 

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Российская газета пишет, что состояние здоровья хакера сильно ухудшилось, но чешское министерство юстиции эту информацию опровергает. Пресс-атташе комитета безопасности ЧР Петра Кучерова заявила, что физическое состояние Евгения Никулина с момента его заключения в чешскую тюрьму никак не изменилось. Тюремная служба оказывает ему всю необходимую помощь, как и остальным заключенным; условия для всех одинаковые. 

Пресс-атташе министерства юстиции Тереза Шейбалова уверяет, что информация в газете «Известия» не является правдивой. 

Адвокат Никулина Владимир Макеев утверждает, что его подопечного держат фактически в полной изоляции, и он страдает от серьезных болезней, ему не оказывают надлежащую медицинскую помощь. В его отношении применяется карательная психиатрия, из него пытаются получить лживые признания о том, что он вмешивался в предвыборную кампанию в США. Все это, по словам адвоката, оказывает определенное воздействие на общее состояние человека, который пытается доказать свою невиновность. 

30-летнего Евгения Никулина арестовали в октябре 2016 года в Праге. Чешская полиция задержала его на основании американского ордера на арест. США обвиняет хакера в повторяющихся атаках. Выдать Никулина также требует и Россия.  В США россиянина обвиняют в атаках на LinkedIn, Formspring и Dropbox с 2012 по 2013 гг.

В России Никулина преследуют за кражу на сумму, эквивалентную нескольким десяткам тысяч крон, в 2009 году. 

Окончательное слово о выдаче Никулина остается за министром юстиции ЧР Робертом Пеликаном, который получил дело на рассмотрение перед Рождеством. В ближайшие три месяца он должен принять решение или передать документы в Верховный суд.

Источник: idnes.cz

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Темы
тюрьма хакеры Прага Россия Чехия США
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