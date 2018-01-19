Пражские таксисты проведут новые акции протеста

В Содружестве чешских таксистов заявили, что первая протестная акция состоится 8 февраля и ее поддерживает более 6 тысяч водителей.

Содружество чешских таксистов в четверг, 18 января, сообщило на своем официальном сайте, что собирается провести новые протестные акции против альтернативных сервисов пассажирских перевозок типа Uber. Таксисты считают, что эти службы помогают тысячам нелегальных водителей заниматься противозаконной деятельностью.

Протесты планируется начать с 8 февраля. Таксисты обвиняют власти в пассивности, нежелании бороться с незаконными перевозками и в игнорировании условий безопасности пассажиров.

Как именно будет проводиться акция протеста, таксисты не сообщают. Как утверждается в заявлении, мероприятие поддержало более 6 тысяч водителей служб такси. Напомним, ранее таксисты в знак протеста заблокировали въезд в пражский аэропорт, а также выражали свое возмущение медленной ездой по улицам в нескольких городах Чехии.

Содружество уверяет, что, пока власти не предпримут какие-либо конкретные шаги для решения проблемы, протесты будут продолжаться регулярно.

Источник: novinky.cz