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В Чехии прошел ураган: Без электричества осталось несколько тысяч домов

В Чехии прошел ураган: Без электричества осталось несколько тысяч домов

Vladislava M 526 0
Сильный ураган, который прошел в Чехии и других странах Европы с четверга на пятницу, лишил тысячи домов электричества. Порывы ветра сносили деревья, рекламные щиты, дорожные знаки и черепицу с крыш.
В Чехии прошел ураган: Без электричества осталось несколько тысяч домов

В четверг днем и в ночь на пятницу в Чехии прошел сильный ураган. В пятницу утром без электричества осталось несколько тысяч семей. Ситуация постепенно улучшается.

Еще в 23:00, в четверг, без электричества оставалось 16 000 квартир и домов. За ночь многие проблемы были ликвидированы.

«К 7 часам утра мы зарегистрировали 20 дефектов на проводах высокого напряжения, остальные поломки – в сетях низкого напряжения. Утром без электричества оставалось 5500 домов. Больше всего пострадал Дечин, Либерецкий край и район Железного-Брода»,  – рассказала пресс-секретарь компании ČEZ Соня Голингерова.

По ее словам, вернуть электричество во все дома должны в течение пятницы.

Порывы сильного ветра привели также к падению деревьев, черепицы, рекламных щитов и дорожных знаков. Ликвидировать последствия урагана выезжали пожарные.

Метеорологи предупреждали жителей Чехии о сильном ветре. В пятницу ураган стих, прогнозируют только спокойный западный и юго-западный ветер до 2-6 м/с.

Источник: Novinky.cz

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