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Либеньский мост в Праге закрыли на ремонт

Либеньский мост в Праге закрыли на ремонт

Vladislava M 411 0
Несколько недель для трамваев и автомобилей будет перекрыт Либеньский мост в Праге. Опоры моста в критическом состоянии: их будут укреплять.
Либеньский мост в Праге закрыли на ремонт

В полночь, 18-го января, в Праге закрыли Либеньский мост, который долгое время находится в аварийном состоянии. На несколько недель на мосту полностью перекрыли движение трамваев и автомобильного транспорта. Велосипедисты и пешеходы могут пользоваться им и дальше. Об этом сообщили представители магистрата и компетентных организаций.

Мост закрыли после того, как по нему проехал последний трамвай – после полуночи. Теперь магистрат откроет тендер, чтобы найти компанию, которая займется укреплением опор моста.

В наиболее критическом состоянии находится одна опора. Ее собираются временно укрепить до того времени, пока насчет ремонта не примут финальное решение.

Автомобилистам порекомендовали временно пользоваться другими мостами. Маршруты трамваев сообщат в течение пятницы.

Источник: Idnes.cz

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мост Прага Влтава магистрат
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