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Скандал в пражской мэрии: Тысячи водителей получили чужие штрафы

Скандал в пражской мэрии: Тысячи водителей получили чужие штрафы

artyommm 247 0
Магистрат утверждает, что причина в технической неисправности на линии отправления корреспонденции.
Скандал в пражской мэрии: Тысячи водителей получили чужие штрафы

Около 2 500 уведомлений о необходимости заплатить штраф за нарушение ПДД разослал пражский магистрат не тем адресатам. В конвертах с правильно указанными именем и адресом водители получили штрафы, выписанные совсем другим людям.

Как сообщили городские власти, это произошло из-за ошибки на линии отправки корреспондении, где документы раскладывают по конвертам. За эту работу отвечает Чешская почта, и мэрия сейчас ищет пути вместе с ней, как исправить ошибку. 

Пресс-атташе магистрата Праги Вит Гофман отметил, что подобное произошло впервые. По его словам, речь идет о технической неисправности, а не об ошибке сотрудников учреждения. 

Чешская почта автоматически обрабатывает несколько миллионов отправлений в месяц, направляя их по указанным адресам. Для пражского магистрата она проводит обработку 5-7 тысяч отправлений в день. 

Люди, которые по ошибке получили чужие штрафы, могут ничего с ними не делать и считать их недействительными. Те же, кому уведомления были действительно предназначены, могу не бояться наказания за незаплаченный штраф. В ближайшее время им будут отправлены уведомления по правильным адресам, и тогда они смогут заплатить за свои нарушения.

Источник: novinky.cz

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магистрат Прага штраф
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