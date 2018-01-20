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Директор галереи в Словакии была шокирована картинами знаменитого чешского художника

Директор галереи в Словакии была шокирована картинами знаменитого чешского художника

artyommm 382 0
Ранее выставки этого художника проходили в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, и нигде не было проблем с цензурой.
Фото: Galerie Pictura
Директор галереи в Словакии была шокирована картинами знаменитого чешского художника

В словацком городе Пьештяни произошел скандал с участием директора местной галереи. Выставка известного чешского художника Иржи Начерадского завершилась там преждевременно, а все потому, что произведения автора шокировали нового директора галереи. Она попросила унести несколько картин с изображением обнаженных тел из главного зала. Создатель выставки оскорбился и принял решение закрыть экспозицию преждевременно.

При этом выставка чешского художника, работы которого демонстрировались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Париже, Лондоне, Вене, Берлине и Братиславе, должна была продлиться до 28 января. И нигде она не сталкивалась с подобной цензурой. Галерист Петр Маха не может поверить, что подобное произошло в современной Словакии, когда свободное проявление художника решили ограничить. Такое раньше было возможно только во времена коммунистического режима.

Эксперты и коллекционеры возмущены поведением директора галереи Марты Юрчовой. Сама же Юрчова объяснила свое решение тем, что галерея находится в здании ратуши, а там проходят церемонии бракосочетания. По ее мнению, картины практически порнографического содержания не должны были там находиться. Между тем о проведении выставки договаривался бывший глава галереи Мартин Вало, который на данный момент является заместителем мэра. Он отметил, что ничего предосудительного в картинах не видит, а выставка имела большой успех. 

Иржи Начерадски считается одним из ярких представителей фигуративной живописи второй половины 20 века. Художник умер в возрасте 74 лет в апреле 2014 года. В 70-80-е гг. Начерадский не мог свободно заниматься творчеством, поэтому зарабатывал на жизнь реставрированием фасадов исторических зданий. В 1978 году его ателье посетили члены комиссии по закупкам парижского Центра Жоржа Помпиду. Они купили семь работ художника для коллекции музея.

Источник: idnes.cz

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Темы
искусство скандал Словакия художник
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