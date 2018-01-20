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В центре Праги загорелся отель, есть погибшие

В центре Праги загорелся отель, есть погибшие

artyommm 243 0
Пожар произошел в районе Нове-Место на улице Наплавни.
В центре Праги загорелся отель, есть погибшие

В пражском районе Нове-Место загорелся отель Eurostars David на улице Наплавни (Náplavní). Два человека погибли, еще восемь получили травмы. Троих удалось реанимировать. На место происшествия съехались все пожарные отряды столицы. Из здания гостиницы эвакуировали десятки человек, которые надышались дымом. 

Как сообщает пресс-атташе пражской службы скорой помощи Яна Поштова, медики осмотрели девять человек, трое из них находились в очень тяжелом состоянии, так как у них произошла остановка сердца. Реанимация оказалась успешной, людей вернули к жизни. Медики сразу подключили их к системе искусственного дыхания. Сейчас они находятся под присмотром врачей.

Операция по спасению людей с участием медиков и пожарных завершилась после 20:00. На месте остались пожарные. Двое из них ранее получили травмы, когда не смогли сориентироваться в помещении, где не было ограждений. Оба теперь находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Пресс-атташе пожарной службы Павел Кавка сообщил, что это была очень сложная операция. Объект сильно задымлен. Пожар мог начаться в коридоре, точно его масштаб пока не оценен. На месте работают следователи, осмотр продлится как минимум до завтрашнего утра. 

Источник: ceskatelevize.cz

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пожар Прага гостиницы
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