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Число погибших при пожаре в пражском отеле увеличилось до четырех

Число погибших при пожаре в пражском отеле увеличилось до четырех

Vladislava M 692 0
В воскресенье утром от полученных травм при пожаре в отеле на улице Наплавни в Праге в больнице скончались две женщины.
Фото: HZS Praha, Metro.cz
Число погибших при пожаре в пражском отеле увеличилось до четырех

Пожар в пражском отеле на улице Наплавни принес уже четыре жертвы. Тяжело пострадавшая женщина, которую врачи скорой помощи перевезли во Всеобщую факультетскую больницу, скончалась в воскресенье утром. Еще одна женщина умерла от последствий ранений в течение дня. Криминалисты и пожарные следователи продолжают выяснять причину инцидента. Все следы ведут к климатическому оборудованию.

«Могу подтвердить, что от тяжелых травм скончалась вторая пациентка. Обеими жертвами были женщины. Идентификация их личностей все еще идет», – сообщил пресс-секретарь Всеобщей факультетской больницы Михал Шнайдер.

Два человека, 21-летний немец и 20-летняя кореянка, погибли в отеле еще до приезда спасателей, в субботу вечером.

Всего врачи отвезли в больницу девять человек, из них пятеро – в тяжелом состоянии. Некоторых уже выписали из больницы, другие остаются под наблюдением врачей. Среди пострадавших граждане Голландии, Турции и Франции. Личности двух травмированных людей полиция так и не может определить.

Всего в отеле было заселено больше 100 гостей. Во время пожара спасатели эвакуировали 34 человека, некоторых снимали с карнизов на высоте 5 этажей.

 

Источник: idnes.cz

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пожар гостиницы Прага
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