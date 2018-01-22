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Видео: В пражской Влтаве под Вышеградом обнаружили бомбу

Видео: В пражской Влтаве под Вышеградом обнаружили бомбу

artyommm 710 0
О случайной находке сообщил мужчина, который увлекается поисками металлов.
Видео: В пражской Влтаве под Вышеградом обнаружили бомбу

Искатель металлов обнаружил в реке Влтаве под Вышеградом гранату. 

В воскресенье, 21 января, после полудня мужчина, который увлекается поисками металлов, нашел неиспользованный военный снаряд. Полиция перекрыла набережную. На месте работал сапер.

О находке сообщил житель Праги, который плыл по реке в лодке и искал предметы на дне Влтавы с помощью троса с прикрепленным на конце магнитом. Он позвонил в полицию около 13:00. 

В результате из воды достали артиллерийский снаряд длиной 15 см и диаметром 6 см. Об этом сообщил пресс-атташе полиции Ян Данек. Сапер забрал гранату для ликвидации в безопасных условиях. 

Источник: idnes.cz

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Темы
Прага Влтава бомба
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