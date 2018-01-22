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Угроза безопасности по халатности: В Праге устанавливают причины пожара в отеле

Угроза безопасности по халатности: В Праге устанавливают причины пожара в отеле

artyommm 497 0
Следователи рассматривают версию, по которой пожар в пражской гостинице мог произойти по чьей-то неосторожности.
Угроза безопасности по халатности: В Праге устанавливают причины пожара в отеле

В полиции оценили ущерб, причиненный пожаром в Праге в субботу, 20 января. Напомним, в центре столицы горела гостиница Eurostars David. Сейчас дело расследуют как угроза безопасности по причине неосторожности. В больнице сейчас находятся двое раненых, четыре человека погибли.

Ущерб оценен на сумму 20 млн крон. Об этом сообщил пресс-атташе полиции Ян Данек. В результате пожара умерли четыре человека, и это самое трагическое происшествие в Чехии подобного характера за последнее время. 

На месте скончался 21-летний немец и 20-летняя гражданка Южной Кореи. В результате полученных травм умерли две женщины, из них – одна немка 1997 года рождения. Полиция продолжает работать над установлением личности погибших в больнице. Есть предположения, кто это мог быть, и сейчас они проверяют сведения.

Всего медики осмотрели 34 человека. Восемь из них были госпитализированы, двое до сих пор находятся в больнице. 

Источник: idnes.cz

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Темы
пожар гостиницы Прага
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