Видео: Увязший в снегу автобус в Чехии толкали пассажиры

На прошлой неделе пассажиры городского автобуса в Брно вынуждены были собственными силами выталкивать его из снега. Автобус завяз в снежном месиве на перекрестке в Богунице. Людям пришлось выйти и толкать его, чтобы поехать дальше.
По словам пресс-секретаря транспортного предприятия Барборы Лукшовой, такое случается не в первый раз.
«Водитель сам просит, чтобы кто-нибудь помог подтолкнуть троллейбус или автобус», – объяснила Лукшова.
В Брно пассажирам удалось вытолкнуть автобус из снежной каши, после чего они сели обратно и продолжили свой путь. Как оказалось, в такие ситуации нередко попадают и троллейбусы.
«В таких случаях тоже помогают пассажиры. Достаточно подтолкнуть троллейбус на расстоянии одного метра до электрических проводов, чтобы он поехал», – добавила пресс-секретарь.
На прошлой неделе снег также привел к нескольким ДТП на шоссе D1.
Источник: idnes.cz