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Видео: Увязший в снегу автобус в Чехии толкали пассажиры

Видео: Увязший в снегу автобус в Чехии толкали пассажиры

Vladislava M 453 0
Снег на дорогах порой приводит к неожиданным ситуациям. Так, пассажирам автобуса в Брно пришлось выталкивать его из снега, чтобы поехать дальше.
Фото: idnes.tv
Видео: Увязший в снегу автобус в Чехии толкали пассажиры

На прошлой неделе пассажиры городского автобуса в Брно вынуждены были собственными силами выталкивать его из снега. Автобус завяз в снежном месиве на перекрестке в Богунице. Людям пришлось выйти и толкать его, чтобы поехать дальше.

По словам пресс-секретаря транспортного предприятия Барборы Лукшовой, такое случается не в первый раз.

«Водитель сам просит, чтобы кто-нибудь помог подтолкнуть троллейбус или автобус», – объяснила Лукшова.

В Брно пассажирам удалось вытолкнуть автобус из снежной каши, после чего они сели обратно и продолжили свой путь. Как оказалось, в такие ситуации нередко попадают и троллейбусы.

«В таких случаях тоже помогают пассажиры. Достаточно подтолкнуть троллейбус на расстоянии одного метра до электрических проводов, чтобы он поехал», – добавила пресс-секретарь.

На прошлой неделе снег также привел к нескольким ДТП на шоссе D1.

Источник: idnes.cz

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