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В Чехии готовятся усложнить правила прописки

В Чехии готовятся усложнить правила прописки

Vladislava M 1121 0
Парламент ЧР утвердил законопроект, согласно которому для регистрации постоянного места жительства нанимателям нужно будет получать согласие владельца жилья.
В Чехии готовятся усложнить правила прописки

В Чехии собираются изменить правила прописки. После вступления изменений в силу арендаторам можно будет зарегистрировать свое постоянное место жительства только с согласия собственника квартиры, в которой они проживают. Во вторник поправку к закону одобрил Парламент.

По словам бывшего министра юстиции Павла Блажека, законопроект должен исключить случаи, когда кто-либо против воли собственника регистрирует в его жилье больше человек, чем там проживает на самом деле. Из-за этого у владельца и других квартирантов могут возникнуть сложности: например, в ходе судебного исполнения.

Документ укрепляет позиции собственников. Их согласие не будет требоваться только в том случае, если наниматель регистрирует родственника или супруга/супругу.

Министр юстиции Роберт Пеликан не согласен с законопроектом. По его мнению, изменения раздробят регистрацию жителей и усложнят государству коммуникацию с гражданами.

«Около миллиона человек живут не по месту регистрации. Этот проект только поспособствует росту проблемы», – сказал Пеликан.

По мнению министра, решить проблему помогло бы изменение Гражданского кодекса.

Депутат и заместитель председателя ODS Мартин Купка опроверг критику. Он считает, что согласие владельца ни в коем случае не может повлиять на качество регистрации населения.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Прага иностранцы законы недвижимость
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