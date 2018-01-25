В Праге открыли Академический центр Бориса Немцова

Новая экспертная площадка появилась благодаря сотрудничеству Философского факультета Карлова университета и Фонда Бориса Немцова.

Фото: архив Философского факультета Карлова университета (FF UK)

При Карловом университете в Праге открылся Академический центр Бориса Немцова по изучению России, который будет работать на базе Философского факультета. Центр является экспертной площадкой, в рамках которой будут проходить публичные лекции, научные конференции и семинары, встречи с представителями русской и международной интеллектуальной элиты. Учредителями центра стали Фонд Бориса Немцова и Философский факультет Карлова университета.

Планируется также сотрудничество с другими исследовательскими и академическими центрами, которые занимаются темой России. В задачи Академического центра Бориса Немцова в Праге входит популяризация результатов таких исследований.

Директорами центра выступают Александр Морозов и Марек Пршигода. 8 февраля на Философском факультете Карлова университета состоится торжественная презентация. Академический центр Бориса Немцова начнет работать с 1 марта 2018 года.

Источник: ff.cuni.cz