С августа карта «Литачка» в Праге станет виртуальной

Магистрат обещает, что от специальной карты «Литачка» для проезда можно будет отказаться. Пассажирам будет достаточно «сохранить» ее на другой удобный для них носитель, например, банковскую карту.

Фото: www.facebook.com/litackapraha/photos

Магистрат Праги обещает, что скоро очереди возле валидаторов и касс на станциях метро исчезнут, так как покупать и проверять новые купоны «Литачка» (Lítačka) больше будет не нужно. И это станет одним из главных бонусов нового проекта. Пассажиры смогут «записывать» проездной на удобный для них носитель.

Как сообщает городская компания Operátor ICT, люди смогут оценить выгоды от использования виртуального проездного уже с середины летних каникул. Сохранить проездной можно будет, например, на банковскую карту или на карту In Kartа от Чешских дорог. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы проездной «Литачку» можно было записывать и на студенческие карты ISIC. Виртуальный проект должен начать работать с 1 августа.

Карты и мобильные телефоны больше не будут носителями информации о проездном, а будут выступать как идентификаторы пассажиров. С их помощью пассажиры смогут проходить контроль у ревизоров.

Сейчас также ведется подготовка к модернизации интернет-магазина. Он должен стать проще. Чтобы купить «Литачку» больше не нужно будет подходить к валидаторам.

Прага хочет также отказаться от СМС-билетов (ежегодно они продаются в количестве около 20 млн). Тем не менее, это сложная форма продаж. Около 20% стоимости билета уходит на оплату SMS. Именно поэтому пассажиров хотят мотивировать покупать билеты для проезда в общественном транспорте Праги через мобильное приложение.

Даже если половина пассажиров перестанет покупать СМС-билеты и перейдет на мобильное приложение, Прага сможет экономить миллионы в год. С середины года таким образом планируется продавать только билеты на краткосрочные поездки. Позже появится возможность покупать проездные на более длительный срок.

Источник: idnes.cz