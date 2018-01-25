Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 3 °C
С августа карта «Литачка» в Праге станет виртуальной

С августа карта «Литачка» в Праге станет виртуальной

artyommm 481 0
Магистрат обещает, что от специальной карты «Литачка» для проезда можно будет отказаться. Пассажирам будет достаточно «сохранить» ее на другой удобный для них носитель, например, банковскую карту.
Фото: www.facebook.com/litackapraha/photos
С августа карта «Литачка» в Праге станет виртуальной

Магистрат Праги обещает, что скоро очереди возле валидаторов и касс на станциях метро исчезнут, так как покупать и проверять новые купоны «Литачка» (Lítačka) больше будет не нужно. И это станет одним из главных бонусов нового проекта. Пассажиры смогут «записывать» проездной на удобный для них носитель. 

Как сообщает городская компания Operátor ICT, люди смогут оценить выгоды от использования виртуального проездного уже с середины летних каникул. Сохранить проездной можно будет, например, на банковскую карту или на карту In Kartа от Чешских дорог. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы проездной «Литачку» можно было записывать и на студенческие карты ISIC. Виртуальный проект должен начать работать с 1 августа.

Карты и мобильные телефоны больше не будут носителями информации о проездном, а будут выступать как идентификаторы пассажиров. С их помощью пассажиры смогут проходить контроль у ревизоров.

Сейчас также ведется подготовка к модернизации интернет-магазина. Он должен стать проще. Чтобы купить «Литачку» больше не нужно будет подходить к валидаторам.

Прага хочет также отказаться от СМС-билетов (ежегодно они продаются в количестве около 20 млн). Тем не менее, это сложная форма продаж. Около 20% стоимости билета уходит на оплату SMS. Именно поэтому пассажиров хотят мотивировать покупать билеты для проезда в общественном транспорте Праги через мобильное приложение. 

Даже если половина пассажиров перестанет покупать СМС-билеты и перейдет на мобильное приложение, Прага сможет экономить миллионы в год. С середины года таким образом планируется продавать только билеты на краткосрочные поездки. Позже появится возможность покупать проездные на более длительный срок. 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Литачка Прага транспорт инновации технологии
Читайте
по теме 
Проездной «Литачка» в Праге можно будет купить у робота
29.11.2017 09:37 Общество
Проездной «Литачка» в Праге можно будет купить у робота
981 0
В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку
21.11.2017 11:21 Общество
В Праге, как в Нью-Йорке, можно будет «записать» проездной на кредитку
1142 0
Следующим летом в Праге изменится система оплаты проезда в общественном транспорте
07.09.2017 16:17 Общество
Следующим летом в Праге изменится система оплаты проезда в общественном транспорте
3643 0
Пражские ревизоры рассказали, кого чаще всего штрафуют в общественном транспорте
24.07.2017 16:21 Общество
Пражские ревизоры рассказали, кого чаще всего штрафуют в общественном транспорте
3945 0
Последние новости:
25
января
Возле Технической библиотеки в Праге проходит выставка истории коммунизма
25.01.2018 14:01 Культура
Возле Технической библиотеки в Праге проходит выставка истории коммунизма
153 0
Когда станет известно, кто будет новым президентом Чехии
25.01.2018 13:21 Политика
Когда станет известно, кто будет новым президентом Чехии
418 0
В Праге открыли Академический центр Бориса Немцова
25.01.2018 12:56 Общество
В Праге открыли Академический центр Бориса Немцова
242 1
24
января
В Чехии готовятся усложнить правила прописки
24.01.2018 14:00 Общество
В Чехии готовятся усложнить правила прописки
2727 0
Как изменятся магазины Kaufland в Чехии
24.01.2018 13:49 Экономика
Как изменятся магазины Kaufland в Чехии
1830 0
Эксперты: Земан победил соперника в первых политических дебатах
24.01.2018 12:40 Политика
Эксперты: Земан победил соперника в первых политических дебатах
987 0
Что произошло с автопромом в Чехии в прошлом году
24.01.2018 12:24 Экономика
Что произошло с автопромом в Чехии в прошлом году
670 0
Правительство Андрея Бабиша уходит в отставку
24.01.2018 10:45 Политика
Правительство Андрея Бабиша уходит в отставку
808 0
23
января
Милоша Земана обвинили во лжи на политических дебатах
23.01.2018 15:27 Политика
Милоша Земана обвинили во лжи на политических дебатах
1284 0
Стала известна дата инаугурации нового президента Чехии
23.01.2018 13:52 Политика
Стала известна дата инаугурации нового президента Чехии
1205 0


Мобильная версия