Полиция рассказала об уровне преступности в Чехии

За прошлый год уровень преступности в Чехии снова снизился, но число убийств немного выросло. О статистике за 2017 год рассказал заместитель главы чешской полиции.

Чешская полиция уже четвертый год подряд сообщает об уменьшении уровня преступности в стране. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество преступлений сократилось на 7,3% – до 202 303. Тем не менее, количество убийств выросло до 146. Криминальную статистику представил заместитель начальника полиции Ярослав Вилд.

Вилд подчеркнул, что наряду с падением криминала выросла и раскрываемость преступлений. За прошлый год полиция раскрыла 107 920 дел – больше половины от общего количества. По словам Вилда, этому способствовала хорошая работа полицейских сотрудников и благоприятная экономическая ситуация в стране.

Мало преступлений раскрыли только в Праге: только 20%. Возможной причиной этого называют высокую текучку кадров в полиции.

Нужно отметить, что уровень преступности сократился во всех краях Чехии, за исключением Пльзенского и Карловарского, где преступлений на несколько десятков стало больше.

Чаще всего чешские полицейские в прошлом году расследовали имущественные преступления, которых произошло больше 108 тысяч. По сравнению с 2016 краж и ограблений стало меньше на 9500. Сократилось и количество экономических преступлений.

Источник: idnes.cz