В Чехии выяснили, кто голосовал за Земана

Информационные агентства провели анализ, в каких населенных пунктах Чехии избиратели голосовали за Милоша Земана, а в каких – за Иржи Драгоша. Оказалось, что выбор связан с возрастом, трудоустройством и уровнем образования граждан.

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Первый день после финала президентских выборов в Чехии был посвящен разбору причин повторной победы Милоша Земана. По информации агентства Median, он выиграл благодаря тому, что в финале ему удалось привлечь на свою сторону больше избирателей, которые не приняли решение или не участвовали в первом туре. То же агентство и компания Kantar TNS утверждают, что Иржи Драгош получил большое количество голосов в первую очередь от тех, кто был против избрания Земана на второй срок.

По информации Median, Земан набрал 23% голосов избирателей, не участвовавших в первом туре, а Драгош – только 12%. Агентство утверждает, что Иржи Драгош не смог получить на выборах 20% голосов от людей, которые голосовали за поддержавших его кандидатов Павла Фишера, Марека Гилшера и Михала Горачека.

По информации ČT24, за бывшего председателя Академии наук ЧР голосовали жители городов с высокой долей людей с высшим образованием. Земан получил голоса безработных и пенсионеров.

Выборы президента проходили более чем в 600 тысячах населенных пунктов по всей Чехии. Именно результаты отдельных городов и деревень стали богатым источником информации, благодаря которому можно определить, какие избиратели голосовали за каждого кандидата.

Милош Земан как бывший председатель социально-демократической партии позиционирует себя как политик с левыми взглядами, хотя в последнее время он значительно расширил свою точку зрения. Как левого политика его долгое время воспринимают избиратели в некоторых регионах: в нем они видят гарантию улучшения их неутешительной ситуации. Поэтому президент получил поддержку избирателей в городах с высоким уровнем безработицы. Причем чем больше безработных было в населенном пункте, тем выше был уровень поддержки Земана во втором туре президентских выборов.

Также Земана поддерживают избиратели в возрасте. На основании аналитических данных, можно утверждать, что чем выше был средний возраст жителей населенного пункта, тем больше голосов получал действующий президент. Молодежь, наоборот, в большинстве поддерживала Иржи Драгоша.

Бывший председатель Академии наук привлекал образованных людей. Его кампания также была направлена на поддержку образования. В крупных городах, где проживает больше людей с высоким уровнем образования, за Драгоша голосовали больше.

Источник: ČTK, ČT24