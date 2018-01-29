Метеорологи рассказали о похолодании в Чехии

Характер погоды в ЧР должен измениться.

Несмотря на теплый понедельник, со вторника, 30 января, в Чехию придет похолодание. В течение недели не стоит ожидать, что воздух прогреется более чем на 8 градусов тепла. Дальше температура будет продолжать падать. Постепенно также будет увеличиваться и количество осадков, особенно на возвышенностях. На предстоящих выходных на большей части территории республики ожидается снег.

Во вторник, 30 января, в Чехии установится пасмурная погода. Температура воздуха ночью в некоторых районах может опуститься до 1 градуса тепла. Днем будет от 3 до 7 градусов тепла. В среду – от 4 до 8 градусов выше нуля. В четверг – не выше 7 градусов. В пятницу температура воздуха составит от 1 до 5 градусов. В выходные дни ожидаются осадки в виде снега и средняя температура от 0 до 5 градусов тепла.

Источник: idnes.cz