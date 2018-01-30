В Праге прорвало трубу, затоплена улица

Ремонтные работы будут продолжаться до вечера.

В районе Праги Карлин, неподалеку от гостиницы Olympik затопило улицы из-за лопнувшего трубопровода. Три тысячи людей остались без водоснабжения. Ремонт будет длиться до вечера.

Авария произошла на перекрестке с улицей Неквасилова (Nekvasilova). Вычерпывать воду помогают пражские пожарные. Больше всего воды скопилось возле магазина Albert рядом со станцией метро Invalidovna (метро закрыли).

После 9:00 удалось наладить водоснабжение за счет подачи воды из другой трубы. Улица Неквасилова будет перекрыта до сегодняшнего вечера.

Источник: idnes.cz