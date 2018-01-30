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В Праге прорвало трубу, затоплена улица

В Праге прорвало трубу, затоплена улица

artyommm 151 0
Ремонтные работы будут продолжаться до вечера.
В Праге прорвало трубу, затоплена улица

В районе Праги Карлин, неподалеку от гостиницы Olympik затопило улицы из-за лопнувшего трубопровода. Три тысячи людей остались без водоснабжения. Ремонт будет длиться до вечера.

Авария произошла на перекрестке с улицей Неквасилова (Nekvasilova). Вычерпывать воду помогают пражские пожарные. Больше всего воды скопилось возле магазина Albert рядом со станцией метро Invalidovna (метро закрыли). 

После 9:00 удалось наладить водоснабжение за счет подачи воды из другой трубы. Улица Неквасилова будет перекрыта до сегодняшнего вечера. 

Источник: idnes.cz

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Темы
авария Прага вода
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