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Часть Вацлавской площади в Праге отремонтируют до конца лета

Часть Вацлавской площади в Праге отремонтируют до конца лета

artyommm 66 0
Подготовительные работы начнутся уже на текущей неделе.
Часть Вацлавской площади в Праге отремонтируют до конца лета

Прага получила разрешение на реконструкцию Вацлавской площади. Работы на нижней части площади должны начаться с подготовки уже на этой неделе. Согласно плану, там появятся питьевые фонтаны, будет посажено больше деревьев. Ожидается, что будут оборудованы также станции зарядки для электромобилей. Предполагается, что уже к концу этого лета Вацлавская площадь преобразится.

На текущей неделе должны начаться подготовительные и археологические работы, из-за которых будет частично ограничен проход пешеходов. Самая сложная часть реконструкции будет проходить под землей. Речь идет об обновлении сети, которую будет проводить компания «Пражская энергетика». Пражская водопроводная компания также полностью обновит канализацию.

А в это время магистрат выберет фирму, которая будет проводить работы на поверхности. Власти столицы утверждают, что завершить проект реально до конца лета. Ожидается, что расходы составят 200 млн крон. 

Проект реконструкции площади предполагает, что появится больше пространства для пешеходов и меньше для автомобилей (за счет сокращения парковочных мест). Из 70 мест останется всего 16. Растрескавшийся асфальт заменят на тротуарную плитку. Появится также еще один дополнительный ряд зеленых насаждений.

Когда будет проходить ремонт верхней части Вацлавской площади, пока неизвестно. Но, вероятнее всего, трамваи сюда не вернутся больше никогда.

Источник: idnes.cz

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Темы
реконструкция Вацлавская площадь Прага
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