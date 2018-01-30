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В Праге построят новую большую парковку почти на 900 автомобилей

В Праге построят новую большую парковку почти на 900 автомобилей

artyommm 54 0
Новый паркинг войдет в систему так называемых перехватывающих парковок.
В Праге построят новую большую парковку почти на 900 автомобилей

Строить новый паркинг собираются в районе Черны-Мост. Парковка будет рассчитана почти на 900 машин. В ней будет оборудовано два подземных уровня и два этажа над землей. Предполагается, что инвестиции в реализацию проекта составят 255 млн крон. 880 водителей смогут оставить свои машины на новом паркинге.

Прага давно испытывает дефицит так называемых перехватывающих парковок, где владельцы автомобилей, например, из других городов, могут оставлять свои транспортные средства и пересаживаться на общественный транспорт. 

Система перехватывающих парковок в Праге сейчас насчитывает 16 объектов общей вместительностью 3 000 мест. Магистрат сейчас рассматривает десятки новых территорий, где в будущем можно было бы реализовать подобные проекты.

Источник: lidovky.cz

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парковка Прага строительство
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