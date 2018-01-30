Сети модной одежды Zara и H&M в Чехии меняют стратегию

Компания Zara планирует закрыть один из четырех магазинов в Праге и сосредоточиться на онлайн-торговле. H&M, напротив, откроет в Чехии новый магазин.

Модные сети Zara и H&M в Чехии меняют стратегию. Испанская сеть Zara готовится сделать акцент на онлайн-торговле, поэтому собирается закрыть некоторые магазины в Чехии. Шведская сеть модной одежды H&M, напротив, планирует открыть больше классических магазинов, но вместе с тем развивать активность в интернете.

По результатам декабря 2017 года, прибыль сети Zara выросла на 10% и составила 18 млрд евро за три квартала. Фирма решила продолжить прогрессивную стратегию интернет-торговли и закрыла 16 магазинов в Испании, включая те, которые были расположены на престижных адресах. В прошлом году Zara закрыла свой магазин и в Праге: в торговом центре «Летняны».

По информации Idnes.cz, сеть хочет оставить в Праге только три магазина из действующих четырех. Какой из них закроется, пока неясно.

Продажи шведской сети H&M в Чехии в три раза больше, чем у Zara. Прибыль компании вдвое выше. Согласно последним данным, выручка бренда в Чехии за 2016 год превысила 3 млрд крон. Однако перед Рождеством сеть объявила о неожиданном падении продаж в Европе – на 4%. В связи с этим компания решила закрыть некоторые магазины и открывать меньше новых.

В Чехии закрывать магазины H&M не планируют. Напротив, весной бренд собирается открыть новую точку в торговом центре Tesco в Остраве.

Источник: Idnes.cz