Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 1 °C
Мужчины в автобусе в чешском городе подрались из-за украинского акцента

Мужчины в автобусе в чешском городе подрались из-за украинского акцента

artyommm 922 0
Инцидент произошел в понедельник, 29 января, вечером в чешском городе Брно (Моравия).
Мужчины в автобусе в чешском городе подрались из-за украинского акцента

Ссора двух пассажиров в автобусе завершилась дракой. Инцидент произошел в чешском городе Брно из-за украинского акцента одного из участников конфликта. Буйных пассажиров высадили из автобуса, каждому грозит теперь штраф в размере 20 тысяч крон.

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Одному ин них – 45 лет, другому – 36. Когда полиция попросила объяснить причину их конфликта, оба сошлись во мнении, что все дело в разных акцентах. Один из участников драки говорил как коренной житель Моравии, другой – с ощутимым украинским акцентом. Кроме принадлежности к разным национальностям мужчинам также не нравился внешний вид соперника.

Автобус уехал без разозлившихся пассажиров. Участники конфликта отказались от осмотра мелких травм.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
насилие Брно
Читайте
по теме 
Полиция рассказала об уровне преступности в Чехии
26.01.2018 11:21 Общество
Полиция рассказала об уровне преступности в Чехии
1685 0
Видео: Насильник сел в машину к студентке в Праге и начал ее домогаться
06.12.2017 09:29 Общество
Видео: Насильник сел в машину к студентке в Праге и начал ее домогаться
1927 0
За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму
17.11.2017 10:11 Общество
За сокрытие информации об изнасиловании в Чехии будут сажать в тюрьму
1597 0
Избивал и запирал детей в «комнату плача»: в Чехии судят выходца из России
30.10.2017 15:15 Общество
Избивал и запирал детей в «комнату плача»: в Чехии судят выходца из России
2601 0
Последние новости:
30
января
Чешский премьер рассказал, чем может гордиться пражский аэропорт
30.01.2018 16:49 Общество
Чешский премьер рассказал, чем может гордиться пражский аэропорт
273 0
Чехам станет выгоднее летать за рубеж и покупать электронику
30.01.2018 13:22 Экономика
Чехам станет выгоднее летать за рубеж и покупать электронику
733 0
Как чехи оценивают свой уровень жизни и экономику в стране
30.01.2018 11:37 Экономика
Как чехи оценивают свой уровень жизни и экономику в стране
592 0
Сети модной одежды Zara и H&M в Чехии меняют стратегию
30.01.2018 11:07 Общество
Сети модной одежды Zara и H&M в Чехии меняют стратегию
762 0
Как меняются цены на продукты в Чехии: масло дешевеет, яйца дорожают
30.01.2018 10:30 Экономика
Как меняются цены на продукты в Чехии: масло дешевеет, яйца дорожают
529 0
В Праге построят новую большую парковку почти на 900 автомобилей
30.01.2018 10:18 Общество
В Праге построят новую большую парковку почти на 900 автомобилей
312 0
Часть Вацлавской площади в Праге отремонтируют до конца лета
30.01.2018 10:03 Общество
Часть Вацлавской площади в Праге отремонтируют до конца лета
330 0
В Праге прорвало трубу, затоплена улица
30.01.2018 09:50 Общество
В Праге прорвало трубу, затоплена улица
468 0
29
января
Метеорологи рассказали о похолодании в Чехии
29.01.2018 16:56 Общество
Метеорологи рассказали о похолодании в Чехии
1161 0
Стало известно, когда в Чехии покажут последний фильм культового режиссера
29.01.2018 16:01 Культура
Стало известно, когда в Чехии покажут последний фильм культового режиссера
394 0


Мобильная версия