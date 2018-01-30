Мужчины в автобусе в чешском городе подрались из-за украинского акцента

Инцидент произошел в понедельник, 29 января, вечером в чешском городе Брно (Моравия).

Ссора двух пассажиров в автобусе завершилась дракой. Инцидент произошел в чешском городе Брно из-за украинского акцента одного из участников конфликта. Буйных пассажиров высадили из автобуса, каждому грозит теперь штраф в размере 20 тысяч крон.

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Одному ин них – 45 лет, другому – 36. Когда полиция попросила объяснить причину их конфликта, оба сошлись во мнении, что все дело в разных акцентах. Один из участников драки говорил как коренной житель Моравии, другой – с ощутимым украинским акцентом. Кроме принадлежности к разным национальностям мужчинам также не нравился внешний вид соперника.

Автобус уехал без разозлившихся пассажиров. Участники конфликта отказались от осмотра мелких травм.

Источник: idnes.cz