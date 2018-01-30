Чешский премьер рассказал, чем может гордиться пражский аэропорт

В пражском аэропорту реализованы все проекты по обеспечению безопасности в современных условиях. Теперь будут совершенствовать системы безопасности четырех региональных аэропортов.

Чехия инвестирует 550 млн крон на повышение безопасности в своих четырех региональных аэропортах международного класса. Они теперь получат дотации на приобретение оборудования для проверки пассажиров, так как проведение всех необходимых мероприятий в главном аэропорту страны, аэропорту Вацлава Гавела, завершено. Как заявил премьер-министр правительства в отставке Андрей Бабиш, пражский аэропорт сейчас может считаться самым безопасным в мире.

В аэропорту Праги все проекты в рамках системы безопасности сейчас работают в полном режиме, за исключением системы распознавания лиц, которая пока только тестируется. Въезд в аэропорт контролируют камеры наблюдения, которые распознают регистрационные знаки и могут моментально определить машину в розыске.

Год назад в пражском аэропорту начали работать автоматические ворота для контроля пассажиров. Таможенная служба использует новые устройства для определения радиации, с их помощью она проверяет багаж.

Источник: idnes.cz