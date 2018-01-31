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Магазины в Польше перестанут работать по воскресеньям

Магазины в Польше перестанут работать по воскресеньям

Vladislava M 378 0
В соседней с Чехией Польше приняли новый закон, регулирующий торговлю. С 1-го марта 2018 года торговля по воскресеньям будет ограничена.
Магазины в Польше перестанут работать по воскресеньям

Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал закон, который ограничивает работу польских магазинов по воскресеньям. С 1-го марта магазины в Польше смогут работать только два воскресенья в месяц. В 2019 году им разрешат торговать одно воскресенье в месяц. С 2020 года торговля по воскресеньям будет полностью запрещена, за исключением семи дней в году.

Ожидается, что закон, который продвинуло консервативное правительство и профсоюзы «Солидарность», вызовет возмущение со стороны западных торговых сетей. Значительная часть их прибыли приходится как раз на выходные, когда многие люди отправляются за покупками на целый день.

Президент считает, что закон положительно повлияет на семейную жизнь сотрудников магазинов. Он попросил крупных торговцев с пониманием отнестись к новой системе. По его словам, закон должен «обновить нормальность». Дуда подчеркнул, что подобные правила функционируют и в других европейских странах, включая Германию и Австрию.

Исключение из правил сделают для маленьких семейных магазинов, пекарней, аптек, киосков, заправочных станций, цветочных и гостиничных магазинов, ветеринарных клиник и художественных акций.

Источник: Idnes.cz

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магазины Польша законы президент
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