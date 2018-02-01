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В Чехии началась безалкогольная акция «Сухой февраль»

В Чехии началась безалкогольная акция «Сухой февраль»

Vladislava M 800 0
С 1-го февраля в Чехии стартует кампания против чрезмерного употребления алкоголя. Участникам предлагают бросить себе вызов и провести «сухой» месяц.
В Чехии началась безалкогольная акция «Сухой февраль»

В Чехии началась кампания «Сухой февраль», направленная против чрезмерного употребления алкогольных напитков. Такая акция проходит в стране уже в шестой раз.

Цель кампании – уговорить мужчин и женщин провести весь месяц без алкоголя. Акцию проводят организация «Лига открытых мужчин», Государственный комитет здравоохранения и Клиника аддиктологии. В прошлом году в кампании участвовало более 5000 человек.

Согласно исследованию агентства Nielsen Admosphere, высокий риск проблем, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, грозит 20% мужчин и 5% женщин в Чехии. Это больше миллиона человек.

«Это огромное число, и его подтверждают другие исследования. К употреблению алкоголя у нас относятся не просто толерантно: его считают частью национального характера и культуры», – рассказал профессор Михал Миловски из Клиники аддиктологии Первого Медицинского факультета КУ и Всеобщей факультетской больницы, которая предоставляет проекту профессиональную помощь.

По употреблению алкоголя чехи относятся к лидерам во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, за год чехи в три раза больше спиртных напитков, чем в среднем по всему миру.

«Мы проводим сухой февраль для того, чтобы на один месяц дать людям отдохнуть от алкоголя. Благодаря этому появляется возможность самим понять, есть ли у нас проблемы со спиртным. Смысл акции – научиться употреблять алкоголь осознанно, регулировать его и предотвратить развитие вредных привычек», – прокомментировал психолог Мартин Яра, директор организации «Лига открытых мужчин».

По его словам, в прошлом году к акции присоединилось больше жителей регионов, включая население деревень.

В этом году участники акции могут купить билеты на Сухую вечеринку или поучаствовать в конкурсе «Сушак года». Вырученные средства пойдут на организацию акций в следующем году.

Перейти на сайт акции.

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Темы
алкоголь алкоголизм Акции Чехия
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