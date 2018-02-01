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Чехия ускорит обработку заявлений на рабочие визы от украинцев

Чехия ускорит обработку заявлений на рабочие визы от украинцев

Vladislava M 984 0
Министр иностранных дел ЧР сообщил, что Чехия будет обрабатывать вдвое больше заявлений на получение рабочих виз от Украинцев. Сроки рассмотрения документов сократят.
Фото: Mzv.cz
Чехия ускорит обработку заявлений на рабочие визы от украинцев

Министерство иностранных дел ЧР увеличит штат, чтобы рассматривать до 20 000 заявлений на получение рабочих виз в Чехии от граждан Украины. На данный момент сотрудники успевают обрабатывать примерно 10 000 заявлений в год.

Также Чехия планирует принимать больше сотрудников из Монголии и Филиппин. Для них будут действовать такие же правила, как и для украинцев. Кроме того, улучшатся условия рассмотрения документов от граждан Сербии и Беларуси, желающих работать в Чехии. Об этом после заседания правительства сообщил министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницки.

По его словам, расширение консульских услуг обойдется государству в 50 млн крон. В связи с этим комиссия за подачу заявления может увеличиться. Срок обработки заявлений, напротив, сократится.

Должны повыситься и квоты по набору сотрудников из Украины в сфере чешского земледелия. Местные фирмы смогут принимать в год до 1500 украинцев вместо теперешних 572.

Стопницки также опроверг претензии профсоюзов к приглашению зарубежных работников.

«Мы не демпингуем цены: сотрудники получают зарплаты не ниже среднего уровня», – заявил Стропникци.

О том, чтобы ускорить прием работников из Украины, новый министр иностранных дел договорился с премьер-министром Андреем Бабишем еще в декабре при его вступлении в должность.

Принимать больше иностранных сотрудников хотят чешские работодатели, которым в условиях рекордно низкой безработицы не хватает рабочей силы.

Источник: ČTK

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Темы
Министерство иностранных дел визы украинцы Украина работа
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