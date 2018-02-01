Чехия ускорит обработку заявлений на рабочие визы от украинцев

Министр иностранных дел ЧР сообщил, что Чехия будет обрабатывать вдвое больше заявлений на получение рабочих виз от Украинцев. Сроки рассмотрения документов сократят.

Фото: Mzv.cz

Министерство иностранных дел ЧР увеличит штат, чтобы рассматривать до 20 000 заявлений на получение рабочих виз в Чехии от граждан Украины. На данный момент сотрудники успевают обрабатывать примерно 10 000 заявлений в год.

Также Чехия планирует принимать больше сотрудников из Монголии и Филиппин. Для них будут действовать такие же правила, как и для украинцев. Кроме того, улучшатся условия рассмотрения документов от граждан Сербии и Беларуси, желающих работать в Чехии. Об этом после заседания правительства сообщил министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницки.

По его словам, расширение консульских услуг обойдется государству в 50 млн крон. В связи с этим комиссия за подачу заявления может увеличиться. Срок обработки заявлений, напротив, сократится.

Должны повыситься и квоты по набору сотрудников из Украины в сфере чешского земледелия. Местные фирмы смогут принимать в год до 1500 украинцев вместо теперешних 572.

Стопницки также опроверг претензии профсоюзов к приглашению зарубежных работников.

«Мы не демпингуем цены: сотрудники получают зарплаты не ниже среднего уровня», – заявил Стропникци.

О том, чтобы ускорить прием работников из Украины, новый министр иностранных дел договорился с премьер-министром Андреем Бабишем еще в декабре при его вступлении в должность.

Принимать больше иностранных сотрудников хотят чешские работодатели, которым в условиях рекордно низкой безработицы не хватает рабочей силы.

Источник: ČTK