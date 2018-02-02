Чехия оказалась на пороге эпидемии гриппа

Выше всего риск заболеть гриппом среди детей в возрасте от 6 до 14 лет, посещающих школы.

Количество людей ЧР с респираторными заболеваниями, включая грипп, стремительно растет, и сейчас можно с уверенностью сказать, что страна находится на пороге эпидемии гриппа. Об этом журналистам сообщила заведующая Национальной оценочной лаборатории по гриппу Государственного института здравоохранения в Праге Мартина Гавличкова.

По ее словам, ежедневно прибавляется по 10-20 новых больных всех возрастных групп в каждом крае республики. Как говорит специалист, больше всего больных сейчас в Либерецком, Южноморавском, Южночешском, Моравскосилезском и Среднечешском крае. Но Прага находится ближе всех к настоящей эпидемии гриппа.

В больницах от гриппа на данный момент уже умерли 5 человек в возрасте старше 60 лет. Еще 33 случая заболевания носят серьезный клинический характер и требуют усиленной медицинской помощи.

Всего по республике около 1 500 больных на каждые 100 тысяч населения, и это порог эпидемии. Больше всего процент заболевших – среди школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Но пока предпосылок для закрытия школ и других общественных учреждений (больниц, домов престарелых, социальные учреждения и др.) нет.

Грипп – это заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, например, когда человек сморкается или чихает.

Источник: novinky.cz